Coronavirus: un groupe d’hôpitaux veut rendre la vaccination obligatoire pour le personnel

Le groupement d’hôpitaux flamand Zorgnet-Icuro souhaite que la vaccination contre le coronavirus devienne obligatoire pour le personnel soignant afin d’éviter de nouveaux foyers de contamination dans les maisons de repos. C’est ce qu’a déclaré lundi la directrice générale du réseau, Margot Cloet, sur la chaîne VTM.

La réaction de Mme Cloet a été suscitée par l’entrée du variant sud-africain dans une maison de repos d’Anzegem, en Flandre occidentale. Douze résidents et six membres du personnel ont été infectés, et ce alors que 96 % des résidents et 90 % du personnel avaient été vaccinés. La moitié des soignants contaminés n’avaient pas été vaccinés.