MotoGP: Valentino Rossi chez SRT, «un nouveau départ» à 42 ans

« Il arrive avec comme état d’esprit d’être sur le podium et d’essayer de gagner des courses à nouveau », a expliqué Johan Stigefelt lors d’une conférence de presse virtuelle. 2021 marque « un nouveau départ » pour la star italienne, dans un « nouvel environnement », a-t-il souligné.

Dans une vidéo de présentation de la saison, qui commence le 28 mars au Qatar, le vétéran a également parlé d’un « nouveau défi » dans « une équipe très jeune » qui a « déjà été très compétitive » depuis son arrivée en 2019 en MotoGP.

« Mes objectifs pour 2021 sont d’être compétitif, de me battre pour gagner des courses, pour des podiums et aussi pour une bonne position au classement », a ajouté le septuple champion du monde en catégorie reine, qui a un an de contrat avec SRT.