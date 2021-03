Une boîte à réemploi «en avance sur son temps»

Au volant de sa Kangoo, Matthieu Bonaventure roule « tranquille ». « Dans le secteur du recyclage et du réemploi, si on est pressé, on n’obtient pas grand-chose… », sourit-il en se garant sur le parking de la Ressourcerie Restor, près de Tubize. Grâce à cette patiente philosophie, l’atypique coordinateur a lancé plusieurs projets innovants au sein de cette coopérative à finalité sociale et solidaire. Outre l’ouverture d’un nouveau magasin sur les 5.000 m² dédiés au tri et au réemploi d’objets de seconde main, ou une « matériauthèque » en cours d’élaboration, il a mis au point une remorque destinée au réemploi d’une dizaine de mètres cubes.