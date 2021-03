La réalisatrice sino-américaine de « Nomadland » est la première asiatique et la deuxième femme seulement à être couronnée meilleure réalisatrice aux Golden Globes.

portrait

C’est vêtue d’un sweat et trinquant avec une tasse de thé que Chloé Zhao a été couronnée dimanche soir meilleure réalisatrice lors de la 78e cérémonie des Golden Globes. Une image vraie, sans strass ni paillettes, à l’image des films de la réalisatrice sino-américaine de 38 ans : des propositions proches des gens, faisait la plupart du temps appel à des acteurs non professionnels, comme pour trouver une vérité plus éclatante encore. Une approche documentaire pour créer la fiction.