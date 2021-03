La 54e édition de l’épreuve, qui sera disputée entre Quaregnon et Dour, sera ponctuée par les désormais traditionnels secteurs pavés dans les circuits locaux, des difficultés qui conviendront aux plus costauds, donc un des grands favoris, le Néerlandais Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix), qui participera pour la première fois à la course wallonne.