Cyclisme: Sienne en zone rouge, les Strade Bianche maintenues malgré tout

En Italie, les autorités travaillent avec un code couleur en fonction de la situation sanitaire. Le code rouge est le plus strict, les déplacements sont notamment interdits, sauf pour des raisons professionnelles, de santé ou de nécessité.

La province de Sienne est passée samedi en zone rouge après une hausse des cas de Covid-19, et ce jusqu’au 8 mars.

Interrogé à ce sujet, l’organisateur RCS a indiqué que cela n’a pour l’instant aucune conséquence sur l’organisation de la course.

«En ce moment, nous supposons que la course se tiendra», a affirmé RCS. «Tout est prêt pour organiser la course. Bien sûr, avec le virus, tout peut arriver, mais pour l’instant, nous n’avons reçu aucun message que la course ne pourra pas avoir lieu. Même si Sienne est en zone rouge, cela n’a pas d’impact sur la course, seulement sur le public.»