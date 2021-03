Bonne nouvelle pour Sebastiaan Bornauw: le Diable rouge opéré avec succès du dos

Sebastiaan Bornauw a été opéré de la colonne vertébrale avec succès, a annoncé son club, Cologne, lundi. Il y a dix jours, l’opération du Diable rouge avait été reportée à cause d’une réaction allergique lors de l’anesthésie.

« Cette fois, j’ai bien supporté la narcose et l’opération s’est déroulée comme prévu », a réagi Bornauw sur le site du club. « J’ai hâte de remonter le plus vite possible sur le terrain. » Sur Instagram, l’ancien joueur d’Anderlecht a également expliqué qu’il avait pris du temps pour effectuer des tests supplémentaires après le report de la première opération.

Bornauw, 21 ans, souffrait des douleurs au dos depuis plusieurs semaines dont l’origine était issue d’un problème à la colonne vertébrale. Il est absent depuis fin janvier.