Vaccination: un «pass numérique» européenne pour éclaircir l’horizon sur les voyages

Ne dites plus « passeport vaccinal » mais « pass vert numérique ». Ce sont les mots utilisés lundi matin par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, annonçant une initiative « juridique » en mars pour « faciliter la vie des Européens » en ces temps de covid-19 et « graduellement leur permettre de se déplacer en sécurité dans l’UE et à l’extérieur, pour le travail ou pour le tourisme ». Une promesse qui a de quoi surprendre, puisque la semaine dernière, à l’issue du sommet européen, l’Allemande rappelait qu’il restait des « questions scientifiques » à régler avant de décider de l’utilisation d’un éventuel passeport vaccinal. On ne sait en effet pas à ce stade si une personne vaccinée n’est pas contagieuse pour autant.