On ou off ? Les courses électriques sont supposées mettre en lumière les vertus d’une industrie automobile poussée par nos élus vers ce nouveau courant. Certains constructeurs y étincellent, d’autres vont débrancher.

BMW et Audi ont annoncé qu’ils ne prolongeraient pas leur aventure en Formule E au-delà de cette saison. - Daimler AG.

Le week-end dernier s’est ouverte, aux portes de Riyad, la 7e saison de Formule E. Et, dans un mois, la toute première épreuve d’Extrême E – réservée à d’improbables tout-terrain aux allures d’engins lunaires – prendra son envol, en Arabie saoudite également. Les rois du pétrole devenus chantres de la cause électrique ! Il fallait y penser, et surtout oser.