Christophe Brandt: «Essayer d’avoir un coup d’avance»

Les magazines et blogs, souvent féminins quoi que…, déclament à l’envi sur les « fashion risques » de porter du fluo. Gare, lancent-ils, à la faute de goût malgré le retour des beaux jours qui rendrait l’humeur plus aventureuse. Ce qui est sûrement vrai pour la garde-robe du quotidien se heurte par contre à une autre tendance dans le peloton car cette année, le jaune fluo porte très bien, merci pour lui. Et il entend bien poursuivre la tendance ce mardi sur les routes du Samyn, l’ouverture pavée de la saison en Wallonie.