Coronavirus: Pfizer et AstraZeneca «hautement efficaces» après une seule dose chez les plus de 70 ans

Une étude menée en conditions réelles au Royaume-Uni chez les plus de 70 ans et publiée lundi montre que les vaccins Pfizer et AstraZeneca contre le coronavirus sont « hautement efficaces » après une première dose, particulièrement sur les hospitalisations.

Le ministre britannique de la Santé Matt Hancock a salué lors d’une conférence de presse à Downing Street une « extrêmement bonne nouvelle » qui montre que l’objectif de la « feuille de route » pour sortir progressivement dans les prochaines semaines du troisième confinement instauré depuis plus de deux mois est « atteignable ».

Emmanuel André s’est lui aussi réjoui de l’étude.