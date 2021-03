Enseignement supérieur: un redémarrage de la vie estudiantine qui tarde

Facebook, Twitter, Instagram, Discord... En cette période, les étudiants investissent davantage les réseaux sociaux et les applications de messagerie instantanées afin de garder le contact et d’organiser malgré tout des événements.

Dans les hautes écoles, les traditionnels TD ont été remplacés par des jeux en ligne ou des rencontres. Le CEG (Cercle des Etudiants Gradués de l'Inraci) a organisé un escape game, l'objectif était de résoudre une série d'énigmes, chacune envoyant sur une autre plateforme. « Nous avons réservé l'accès exclusivement aux membres du cercle cette fois-ci, nous voulions effectuer un test avant de le proposer aux étudiants de l'école » déclare Guillaume Kazadi l'actuel président de cercle. « Au premier quadrimestre nous avions organisé un Loup-garous (ndlr. jeu de société se jouant avec un nombre plus élevé de joueurs) et une soirée de jeux en lignes pour remplacer le soir du baptême.