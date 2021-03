Volvo ne produira que des voitures électriques d’ici 2030 et les vendra uniquement en ligne

« Nous choisissons de la sorte d’investir dans l’avenir, qui est électrique et en ligne, à la place d’une activité en déclin », a annoncé Volvo.

Volvo ne compte plus produire que des voitures électriques d’ici 2030, et les vendra uniquement en ligne, communique mardi l’entreprise suédo-chinoise. La décision signifie la fin du moteur à combustion pour l’entreprise, qui entame donc une transformation fondamentale à l’échelle globale. « Nous choisissons de la sorte d’investir dans l’avenir, qui est électrique et en ligne, à la place d’une activité en déclin », assure le PDG Håkan Samuelsson.

Volvo a vendu l’an dernier 661.713 véhicules. Les automobiles hybrides et électriques représentaient 30 % des ventes en Europe, mais seulement 17 % à l’échelle mondiale. L’entreprise avait déjà formulé auparavant l’ambition d’augmenter, d’ici 2025, à 50 % la proportion de véhicules électriques, l’autre moitié des ventes se focalisant sur les véhicules hybrides. Cet objectif est désormais revu et le constructeur ne devrait donc plus proposer que des voitures sur batteries.