HelloFresh réalise une année 2020 record, aidé par les mesures de confinement

La société allemande de livraison de repas HelloFresh a connu une année 2020 record, marquée par la pandémie de coronavirus et les mesures de confinement, dont elle a su tirer profit en livrant plus de 600 millions de repas et en doublant largement son chiffre d'affaires, a-t-elle annoncé mardi.