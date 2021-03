Emmanuel Faber perd les pleins pouvoirs chez Danone

Le conseil d'administration de Danone a voté lundi soir pour dissocier les postes de président et de directeur général du géant de l'agroalimentaire, une défaite pour Emmanuel Faber qui en gardera la présidence, et ne restera PDG que jusqu'à ce qu'un nouveau directeur général soit trouvé.

Emmanuel Faber était directeur général depuis 2014 et PDG depuis 2017, et faisait face à une fronde d'actionnaires depuis plusieurs semaines, qui avaient notamment exigé la dissociation des deux fonctions afin de redonner une nouvelle vigueur au groupe, malmené par la pandémie de Covid-19.

Une réunion du conseil d'administration a tranché lundi, et l'information a été annoncée par communiqué de presse, plus de trois heures et demie après le début de la réunion.

La direction exécutive du groupe échappera donc à M. Faber, qui en tant que président du conseil d'administration sera chargé des orientations stratégiques.

"Le processus de sélection d'un directeur général commence à partir de maintenant, ça va prendre plusieurs mois", a indiqué à l'AFP une source proche de la direction.