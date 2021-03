Journée Portes Ouvertes virtuelle de l’UMONS

Dans les prochains mois, vous devrez répondre à une question importante pour votre avenir personnel et professionnel : quelle voie emprunter après le secondaire ? Avec plus de 150 formations universitaires dispensées dans 7 Facultés (Architecture et Urbanisme, Médecine et Pharmacie, Polytechnique, Psychologie et Sciences de l’Education, Sciences, Traduction et Interprétation, Economie et Gestion) et 3 Ecoles (Sciences Humaines et Sociales, Droit, Formation à l’Enseignement), l’Université de Mons (UMONS) propose des études susceptibles de répondre à vos attentes.