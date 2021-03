Tadej Pogacar prolonge chez UAE Team Emirates jusqu’en 2026

Vainqueur du Tour de France l’an dernier, le Slovène Tadej Pogacar, 22 ans, a prolongé son contrat chez UAE Team Emirates jusqu’en 2026, a annoncé mardi la formation du WorldTour.

« Je me sens chez moi dans cette équipe. Il y a une ambiance particulière entre la direction, les coureurs et le staff », a confié le Slovène cité dans le communiqué de son équipe. « L’équipe me témoigne beaucoup de confiance et je lui en suis très reconnaissant. Je travaille dur pour le prouver avec mes équipiers. J’espère engranger encore beaucoup de succès cette saison et les saisons suivantes. »