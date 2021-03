Zone euro: le taux d'inflation stable en février à 0,9% (2)

L'inflation était revenue en terrain positif le mois dernier après cinq mois négatifs en raison d'une conjoncture déprimée due à la pandémie. Elle avait oscillé entre -0,2% et -0,3% d'août à décembre 2020, alimentant l'inquiétude sur l'état de l'économie européenne.

Parmi les principales composantes de l'inflation de la zone euro, le poste "alimentation, alcool et tabac" devrait connaître le taux annuel le plus élevé en février (1,4%, comparé à 1,5% en janvier), suivi des services (1,2%, comparé à 1,4% en janvier), des biens industriels hors énergie (1,0%, comparé à 1,5% en janvier) et de l'énergie (1,7%, comparé à -4,2% en janvier).