L'Espagne dépasse les 4 millions de demandeurs d'emploi pour la première fois en cinq ans

Cette hausse est due à l'impact "des sévères restrictions imposées pour lutter contre la troisième vague de la pandémie", assure le ministère dans un communiqué.

Le nombre de demandeurs d'emploi fin février s'élève à 4.008.789 personnes, soit près de 45.000 de plus qu'en janvier, en grande majorité dans les services, secteur le plus touché par les fermetures de bars et restaurants ainsi que les couvre-feu instaurés par les différentes régions.

Ce nombre n'avait pas dépassé les quatre millions depuis avril 2016.

Le mode de calcul du nombre de demandeurs d'emploi, publié par le gouvernement, diffère du nombre de chômeurs calculé par l'Institut national de la statistique (INE), dont les données font référence. Ce nombre de chômeurs atteignait fin décembre 3,7 millions de personnes, soit 16,1% de la population active selon l'INE.

Ni l'INE, ni le ministère ne prennent en compte dans leurs données les personnes au chômage partiel, qui étaient encore 755.000 fin décembre, en particulier dans le tourisme et l'hôtellerie.