L’objectif sera de pouvoir lutter plus efficacement contre le racisme et la discrimination grâce à de nouvelles instances, mises en place à cette occasion.

L’Union belge a annoncé ce mardi le lancement d’un plan d’action contre la discrimination et le racisme dans le football belge, qui rassemble l’URBSFA, l’ACFF et Voetball Vlanderen.

Parmi les objectifs visés : un signalement plus facile des problèmes de discriminations, une nouvelle manager de l’inclusion, un Diversity Board et une Chambre Nationale pour la Discrimination et le Racisme.