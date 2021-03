Yves Van Laethem: «Ceci n’est pas une troisième vague»

Le porte-parole interfédéral Yves Laethem a répondu à une question d’un journaliste. Y a-t-il des foyers de covid dans certains hôpitaux ? Non a répondu clairement le scientifique. « On n’a pas de chiffres extrêmement précis. On constate une augmentation dans toutes les régions et toutes les provinces de 6 % ». Et de paraphraser Magritte : « Ceci n’est pas une 3e vague » et même on pourrait dire « ceci n’est pas une troisième vaguelette », a précisé Yves Laethem.

« Mais l’arbre ne doit pas cacher la forêt », a-t-il poursuivi. « Il faut rechercher d’où vient cette hausse des hospitalisations. Est-ce dû aux variants, est-ce par ce qu’on applique moins les mesures de sécurité », conclut le porte-parole.