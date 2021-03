La Belgique peu attrayante pour y implanter des centres de données

Les grandes entreprises ne considèrent pas la Belgique comme une destination prioritaire pour y construire un centre de données informatiques, ressort-il d'un classement établi par la société de consultance Arcadis. La Belgique occupe la 32e place de ce classement dominé par les Etats-Unis, Singapour et le Japon. La France est 9e, le Luxembourg 17e et les Pays-Bas 19es.

Le développement de nouvelles technologies comme la 5G et les voitures autonomes, et le recours de plus en plus important au télétravail devront s'accompagner de la construction de davantage de data centers en Belgique, estime Arcadis.

"La lenteur de la politique de permis s'avère être un des obstacles à la construction de grands data centers dans notre pays aujourd'hui", pointe Peter Toulet, Data Center Expert chez Arcadis Belgique.

Le bureau de consultance estime que notre pays devrait plutôt miser sur des "edge data centers". "Proches de l'utilisateur, ces data centers locaux plus petits sont reliés aux grands data centers de Londres, Amsterdam ou Francfort, par exemple, et améliorent la connectivité et la vitesse de transfert des données. Le délai plus court entre la conception et la mise en service d'un tel data center de moindre taille est également plus intéressant pour les investisseurs et les entreprises technologiques."