Baptême de l’art: petits vauriens chez grands sauriens

C’est l’époque où, après sa formation au Carbonifère, le supercontinent Pangée se divise pour former la Laurasie (au nord) et le Gondwana (au sud), deux énormes continents qui vont exister durant tout le Jurassique. La Laurasie comprenait des terres qui formeront plus tard l’Asie, l’Europe et l’Amérique du Nord. Le Gondwana était l’ancêtre de l’Amérique du Sud, l’Afrique, l’Océanie et l’Antarctique.

C’est l’époque où la vie explose sur la Terre. C’est le temps des dinosaures, mais aussi celui de l’apparition des mammifères, des oiseaux et des premières plantes à fleurs…

Le Mésozoïque, oh oui, c’était vraiment une période formidable ! 186 millions d’années bourrées de surprises. Parce que nos vies, en ce moment, en manquent cruellement, s’y plonger nous semble la meilleure des idées : après 11 mois de fermeture, le Palais 2 du Heysel a rouvert ses portes le 6 février avec Dino World, une version revisitée et augmentée de l’exposition de 2017.