AstraZeneca serait désormais recommandé pour les personnes de plus de 55 ans

Le conseil supérieur de la Santé (CSS) conseillerait aux différents ministres de la santé de tout de même utiliser le vaccin d’AstraZeneca pour les personnes de plus de 55 ans. C’est ce qui ressortirait de l’avis du CSS, dont VTM News a fait état mardi après-midi. Le CSS conseillerait également aux ministres de laisser plus de temps entre la première et la deuxième dose. Cependant, selon les recommandations consultées par VTM, il n’est pas judicieux d’omettre la deuxième dose.

La décision de ne pas administrer le vaccin AstraZeneca aux personnes âgées a été prise il y a quelques semaines car, à l’époque, il n’y avait pas suffisamment de données sur l’efficacité du vaccin. Entre-temps, les résultats des campagnes de vaccination au Royaume-Uni et en Israël ont montré que le vaccin fonctionnait parfaitement pour les personnes plus âgées aussi.