Championnats d’Europe d’athlétisme en salle: la Belgique vise deux médailles grâce à un «mélange d’expérience et de talent»

La Belgique vise deux médailles aux championnats d’Europe en salle d’athlétisme de jeudi à dimanche à Torun en Pologne, selon son chef de mission, le Néerlandais Rutger Smith qui sera à la tête de la plus grosse délégation belge à un Euro en salle

Trente-deux athlètes étaient conviés sur la piste polonaise. Ils seront finalement 30 après le forfait de Michael Obasuyi (60m haies), blessé aux adducteurs à l’entraînement samedi, et de Renée Eykens, pas remise encore tout à fait d’une appendicite. Nombre d’entre eux ont été repêchés par la fédération belge d’athlétisme désireuse d’élargir sa délégation pour permettre aux plus jeunes d’acquérir l’expérience de grands championnats et d’engranger des points pour leur classement mondial.