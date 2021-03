La Wallonie derrière ses entreprises pour prétendre à un subside européen

La Wallonie entend encourager ses entreprises à soumettre un projet dans le cadre du plan Horizon Europe, le programme-cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation pour la période allant de 2021 à 2027. Lors de la précédente version de ce programme, Horizon 2020, qui s'est terminée fin d'année dernière, les sociétés du sud du pays n'étaient en effet pas nombreuses à être retenues. Le NCP (Point de contact national) Wallonie proposait mardi un webinaire expliquant les grandes lignes du programme-cadre et les formules d'accompagnement que le NCP offre aux entreprises afin d'introduire un dossier.

"La Wallonie dispose d'un vivier de premier ordre en ce qui concerne l'innovation, mais elle peut mieux faire en termes de soumission de projets auprès de l'Europe", a indiqué Jean-François Heuse, inspecteur général du SPW Économie Emploi Recherche.

Avec un tiers de la population, près de 30% des ressources humaines en science et technologie belges et 22% des chercheurs employés en Belgique, les entités situées en Wallonie n'ont reçu au cours du précédent programme Horizon 2020, que 10% de la contribution allouée aux participants belges: 0,31 milliard d'euros sur 3,2 milliards pour l'ensemble de la Belgique, a détaillé Julien Guerrier, directeur de la DG Recherche et Innovation de la Commission européenne. "Il y a donc une vraie marge de progression possible", ajoute-t-il.

M. Guerrier rappelle que ce programme européen ne prévoit pas d'enveloppe régionale ou nationale. "Donc, si les projets wallons sont bons, ils seront pris", poursuit-il.