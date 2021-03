Hausse du chômage en Wallonie, plus marquée chez les jeunes

Le taux de chômage en Wallonie a progressé d'un demi point de pourcentage en un an, pour atteindre 13,1% de la population active le mois dernier, indique mardi le Forem. Les jeunes sont actuellement les plus touchés avec une hausse de 6,1% pour les moins de 25 ans. Cette catégorie d'âge représente près de 20% de l'ensemble des demandeurs d'emploi.

Fin février, la Wallonie dénombrait 208.953 demandeurs d'emploi inoccupés, ce qui correspond à une augmentation de 4,1% par rapport à l'année passée.

La durée d'inoccupation des demandeurs d'emploi s'allonge. Fin février 2021, le nombre de personnes inoccupées depuis un an à moins de deux ans a crû de 32,6% à un an d'écart. La tendance est à la baisse pour les plus courtes durées: - 13,3% par rapport à février 2020 pour les personnes inoccupées depuis moins de six mois, et - 2,9% parmi celles inoccupées depuis six mois à moins d'un an.

Le mois passé, le Forem a diffusé 29.903 offres d'emploi. Quatre offres diffusées sur dix concernaient l'un des cinq secteurs d'activités suivants: la santé et l'action sociale; la construction; le commerce de gros et de détail; l'immobilier, la location et les services aux entreprises ainsi que les transports, l'entreposage et les communications.