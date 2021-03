Pourquoi pas nous?!

Des salles toutes équipées de ventilation en conformité avec le cahier des charges actuel. Pas plus de cent personnes dans la même pièce, personnel inclus. Un couvre-feu à 23 heures. Deux mètres de distanciation entre les personnes ou famille, du gel hydroalcoolique partout, le port du masque obligatoire durant la séance et la fréquentation des lieux, l’interdiction de manger et boire. Tout ça, les exploitants belges connaissent et l’ont appliqué l’été dernier. Mais depuis fin octobre, les cinémas sont redevenus non fréquentables en Belgique. Jusqu’à quand ? Mystère. Or, à nos portes, le Grand-Duché de Luxembourg, qui avait lui aussi replongé en confinement de fin novembre à mi-janvier, a fait le choix de la culture, toute la culture, pour une population d’un peu plus de 600.000 habitants. Au Grand-Duché, on ne peut toujours pas prendre un verre en terrasse ou aller au restaurant mais on peut aller au cinéma, au théâtre, au concert. Or, ici comme là-bas, la culture est essentielle.