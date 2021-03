Bonne nouvelle pour le Standard: Nicolas Raskin a repris l’entraînement en vue du quart contre le FC Bruges

À Sclessin, l’importance du rendez-vous n’échappe à personne. Mal embarqué désormais en championnat, où le top 4 s’est éloigné, le Standard prépare activement la venue du FC Bruges, jeudi (20h45) à Sclessin, avec pour enjeu une place en demi-finale de la Coupe de Belgique. Mbaye Leye devrait récupérer, pour l’occasion, Nicolas Raskin, qui a repris l’entraînement lundi et a participé sans encombre à celui de mardi matin. Gêné par une douleur au pied, le jeune médian liégeois avait fait l’impasse sur le déplacement à Zulte Waregem et le Clasico dominical, après avoir disputé plusieurs matches sous infiltration, en maîtrisant la douleur. « Je préfère qu’il récupère pour de bon et qu’il soit 100 % plutôt que de courir le risque d’être blessés tous les quinze jours », avait expliqué vendredi dernier Mbaye Leye. C’est donc le cas et avec une dernière séance d’entraînement programmée ce mercredi après-midi, Nicolas Raskin devrait être en état de tenir sa place face au FC Bruges.