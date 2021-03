Le 11e Luxembourg City Film Festival accueillera son public en vrai

Au Grand-Duché de Luxembourg, les salles de cinéma sont rouvertes depuis le 13 janvier. Ce qui permet au Luxembourg City Film Festival de se dérouler du 4 au 14 mars, selon une formule hybride, en présentiel et online. Une première en Europe en 2021.

Lion d’or à la Mostra de Venise en 2020, Golden Globe du meilleur film et de la meilleure réalisation, en lice pour les Oscars, «Nomadland», de Chloé Zhao avec Frances McDormand est le film dont on parle. Il fera l’ouverture du Luxembourg City Film Festival. - D.R.

Entretien

Ils avaient été les premiers à fermer. L’an dernier, la dixième édition du Luxembourg City Film Festival avait été stoppée en pleine célébration, quelques jours avant la clôture, suite aux mesures visant à faire face à la propagation du coronavirus décidées lors d’un Conseil de gouvernement extraordinaire, le 12 mars. On s’était quittés précipitamment, sans trop comprendre ce que voulait dire exactement covid-19. Un an après, le Luxembourg City Film est le premier festival de cinéma d’envergure à accueillir à nouveau des spectateurs en vrai, du 4 au 14 mars, avec 113 films. Une fierté pour son directeur artistique Alexis Juncosa qui souligne haut et fort la politique du gouvernement luxembourgeois plaçant la culture comme essentielle.