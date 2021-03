Loïs Openda: «J’espère revenir à Bruges par la grande porte»

Vitesse, un club semble-t-il prédestiné pour Loïs Openda, cet attaquant de rupture appartenant au Club de Bruges, connu et reconnu pour casser les reins des défenseurs adverses. Sentant qu’il n’allait pas recevoir beaucoup de crédit du côté de la Venise du Nord, le jeune homme a décidé de tenter sa chance à l’est des Pays-Bas. Un pari osé, mais réussi. Avec pudeur et humilité, il tire un premier bilan de ce prêt dans le club d’Arnhem. « Je suis très content d’être ici. J’ai ce que je voulais, à savoir beaucoup de minutes de jeu, ainsi que des buts et des passes décisives. Dès le premier jour, l’intégration s’est très bien déroulée, je me suis senti comme chez moi et je crois que ça s’est vu directement sur le terrain. L’été dernier, quand je suis arrivé, je me suis directement fixé un objectif de buts à atteindre : entre dix et quinze réalisations. Pour le moment, c’est bien parti, j’en suis à neuf réalisations pour cinq passes décisives.