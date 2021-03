GSK affirme que la décision de délocaliser certains départements n'a pas été prise

La FGTB a tenu trois assemblées générales mardi sur les sites de Wavre et de Rixensart de GlaxoSmithKline (GSK), pour informer les travailleurs sur divers points d'inquiétude, dont la délocalisation de départements vers Singapour ou vers l'Italie. Pour la FGTB, qui a déposé un préavis de grève la semaine dernière, des actions de protestation sont à prévoir s'il n'y a pas d'avancées dans les discussions avec la direction. De son côté, GSK affirme que ces décisions de délocalisation n'ont pas encore été prises, et que ces intentions ne remettent pas en cause l'importance des sites belges du groupe.