La Wallonie élargit le cercle des personnes pouvant être vaccinées

Remplir au plus vite les centres de vaccination et administrer toutes les doses disponibles sans tarder. C’est le mot d’ordre en Wallonie. Pour ce faire, et en attendant que les nouvelles mesures gouvernementales censées accélérer la vaccination (suppression de la limite d’âge sur le vaccin AstraZeneca, espacement plus long des doses…) produisent leurs effets, la Région a décidé d’étendre le nombre de catégories de personnes pouvant être vaccinées immédiatement.

Sont désormais aussi invités dans le cadre de la phase 1A4 trois groupes supplémentaires : les étudiants de dernière année dans les professions de la santé et du soin (médecins, infirmiers, pharmaciens, kinésithérapeutes, dentistes, aides-soignants et familiaux, sages-femmes…) susceptibles d’aider dans la lutte contre le covid-19, les travailleurs des services d’aide aux familles et aux aînés et les vaccinateurs et le personnel logistique des futurs centres pour le grand public.