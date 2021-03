Torun, où les athlètes belges continuent de faire nombre

Ils auraient dû être 32 et seront finalement 30 après les forfaits de dernière minute de Michael Obasuyi (60 m haies) et Renée Eykens (800 m), mais c’est une délégation belge particulièrement fournie malgré tout qui a pris, ce mardi, le chemin de Torun, en Pologne, théâtre de jeudi à dimanche, de l’Euro indoor d’athlétisme. Une délégation plus grande qu’il y a deux ans, lors de l’édition 2019 à Glasgow, où ils n’étaient que 17, mais bien dans la lignée des équipes qui avaient pris part, en plein air, à l’Euro de Berlin 2018 (34) et aux Mondiaux de Doha 2019 (29).