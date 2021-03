Zlatan Ibrahimovic va présenter le Festival de Sanremo: «Si Romelu Lukaku veut venir, il est le bienvenu»

Zlatan Ibrahimovic évoluera sur un terrain inédit pour lui lors des prochains jours : la star de l’AC Milan figure dans l’équipe des présentateurs du Festival de la chanson italienne, l’un des événements télévisés les plus regardés en Italie, qui se tient à Sanremo de mardi à samedi. « C’est plus facile de marquer un but que de présenter le Festival », a confié Ibrahimovic en conférence de presse mardi, à quelques heures de la première soirée.

Ibrahimovic sera « invité fixe » du Festival au cours de quatre des cinq soirées. Sa présence était déjà prévue avant qu’il ne se blesse aux adducteurs contre l’AS Rome dimanche. Il aurait normalement continué à s’entraîner individuellement à Sanremo et manqué la soirée de mercredi pour jouer avec l’AC Milan contre l’Udinese. « Mon programme au Festival ne change pas, je n’ai pas eu de chance avec cette petite lésion, mais rien ne change. »