En Wallonie, la Déclaration de politique régionale n’était pas très causante sur la question de la fiscalité immobilière. On y envisageait une réduction fiscale forfaitaire sur le précompte immobilier pour les propriétaires qui occupent leur maison et une hausse de l’abattement fiscal sur les droits d’enregistrement pour l’habitation propre et unique. Et c’est tout.