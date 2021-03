Glen De Boeck attentif à l’évolution d’Anderlecht: «Au Standard, Kompany a été malin»

Il y a onze ans – les 23 et 26 janvier 2010 –, Anderlecht et le Cercle s’étaient déjà retrouvés en quarts de finale de la Coupe de Belgique. Les Brugeois avaient créé la sensation en éliminant l’autoritaire futur champion. Cette saison-là, Anderlecht avait fait cavalier seul en phase classique – douze points de plus que Bruges – et au bout de la première édition des playoffs avec une avance de 18 unités sur Gand et Bruges malgré la division des points par deux. Une époque lointaine eu égard à la situation actuelle des Mauves qui rament pour atteindre le top 4 et lancent toutes leurs forces vives en Coupe. Avec l’idée de se hisser dans le dernier carré en lavant l’affront de 2010. Une plume au chapeau de Glen De Boeck alors T1 du Cercle. Défenseur du Sporting durant dix saisons puis adjoint, il s’est débarrassé d’un RSCA bardé de grands noms. De Frutos à Boussoufa en passant par le jeune Lukaku. Mais ce soir-là, c’est Bojan Bozovic qui fut le héros d’un Cercle finaliste malheureux de cette édition 2009-10.