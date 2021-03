Hamilton, gagner n’est plus une priorité

Parées de noir l’an dernier, à l’initiative de Lewis Hamilton au nom du mouvement « Black Lives Matter », les Flèches d’argent ont retrouvé un peu de leur couleur grise originelle (sur leur capot moteur), tout en conservant leur statut de grandissimes favorites, à l’aube de la nouvelle saison de Formule 1 qui débutera dans un peu plus de trois semaines à Bahreïn (28 mars). Après être devenue la première écurie de F1 à empiler sept titres de rang chez les constructeurs, on voit mal comment ne pas considérer la marque à l’étoile comme candidate « obligée » à sa propre succession, alors que le règlement technique n’a (quasi) pas changé cette année, et que bon nombre des équipes se tourneront bien vite vers 2022, année de l’entrée en scène d’une « nouvelle F1 ».