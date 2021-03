Environnement: après un trou d’air, les émissions de CO2 repartent à la hausse

Ce n’est pas « ça passe ou ça casse », mais cela pourrait bien y ressembler. Pour de plus en plus d’experts et de politiques, l’année 2021 s’avère cruciale pour le dossier du climat. Le retour des Etats-Unis sur la scène internationale, à la faveur de l’élection de Joe Biden, devrait heureusement marquer un infléchissement aussi bien sur le plan diplomatique que pour l’évolution des émissions de gaz à effet de serre. Et il est plus que temps : toutes les études montrent que la trajectoire mondiale est toujours mauvaise, malgré l’impact désormais bien visible de la crise du covid.