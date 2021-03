Vaccination: Frank Vandenbroucke pas opposé à recourir aux généralistes dans le futur

Le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, n’est pas opposé à recourir aux médecins généralistes pour vacciner la population contre la covid-19 mais dans une phase ultérieure, a-t-il indiqué mardi en commission de la Chambre en réponse à de nombreuses questions.

La demande a été plus particulièrement portée, et parfois vivement, par plusieurs partis francophones qui ont relayé les doléances des médecins généralistes face à la lenteur du processus de vaccination. Dans l’opposition, le cdH et le PTB ont insisté sur le rôle des généralistes et, dans la majorité, Ecolo et le MR ont haussé le ton. « Où est le risque de laisser les généralistes vacciner ? « a demandé Laurence Hennuy (Ecolo-Groen). « Ca se fait dans beaucoup de pays, que l’on arrête de nous raconter des sornettes. Les professionnels de la vaccination sont mis à l’écart », a dénoncé Daniel Bacquelaine (MR).