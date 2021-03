Aspect sportif: l’Angleterre presque à domicile…

Le report de l’Euro a légèrement modifié les cotes parmi les sociétés de paris. Mais est-ce significatif à 100 jours du coup d’envoi de l’événement (Turquie-Italie, le 11 juin, 21h, à Rome), 101 pour l’entrée de la Belgique détaillée en long et en large dans notre prochaine édition ? Est-ce avisé, surtout, dans une période aussi chahutée ?

Les « bookmakers » se fondent, notamment, sur la dernière Coupe du monde pour désigner leur trio majeur, dans l’ordre, Angleterre, Belgique et France (la Croatie semble s’être essoufflée après sa finale de Moscou).

Avec l’émergence de joueurs latéraux et d’attaquants dans la saison en cours, en plus de Kane évidemment, mais aussi l’avantage du terrain (potentiellement 5 matchs sur 7 à Wembley, dont la demi-finale et la finale), l’Angleterre figure désormais en léger nº1. À condition que la défense centrale et le gardien ne viennent pas tout gâcher…