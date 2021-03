Marché de l’emploi: la crise accentue les difficultés pour les jeunes immigrés

La crise a compliqué la donne pour ce public déjà discriminé sur le marché du travail. Une étude menée par l’ASBL « DUO for a JOB » montre que l’accès compliqué aux services publics et la digitalisation des recrutements renforcent les inégalités.

L’ASBL compose des duos avec un jeune d’origine étrangère à la recherche d’un emploi ou d’un projet professionnel et une personne de plus de 50 ans expérimentée, qui accompagne le jeune durant six mois environ. - DUO for a JOB

Envoi de CV, prospection des annonces… Voilà maintenant six mois que Pauline tente de décrocher un job. Une démarche qu’elle n’avait pas vraiment prévue. Car avant que le virus ne vienne bouleverser nos vies, cette jeune Congolaise de 23 ans avait débuté une formation pour devenir institutrice. « Mais j’ai dû stopper en mars. D’abord, car tout est passé en ligne et je n’avais pas d’ordinateur. Et puis, les crèches ont fermé. Je me suis retrouvée avec ma fille de trois ans tout le temps avec moi ». En août, elle décide de se lancer sur le marché du travail, en tablant sur son CESS en technicienne de bureau et un diplôme de gestion de base.