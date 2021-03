Le magasin avait ouvert trois semaines plus tôt, quand a commencé le confinement. » Mathias Manco s’en souvient comme si c’était hier. Engagé le 19 décembre 2019 au Lidl de Nivelles comme employé polyvalent, ce jeune homme de 23 ans ne s’attendait jamais à vivre un tel baptême du feu. « Au début, on ne savait pas comment s’y prendre. Et on avait très peur. » Mais le matériel de protection leur est très vite fourni. Et la direction descend dans les magasins, en soutien.