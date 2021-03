L’enseignante: «Je me suis sentie moins bonne prof durant le premier confinement»

Je suis vraiment admirative devant le courage de mes élèves. » Edna Dercq mesure les difficultés que les adolescents vivent depuis un an. Cette professeur d’anglais et de néerlandais au Collège Pie 10, à Châtelineau (Châtelet), enseigne en 1re, 2e et 3e secondaires. Elle alterne donc du présentiel, du distanciel et un mix des deux formules, avec toutes les difficultés que cela représente : l’absence de toutes ces interactions qui fondent la richesse de l’apprentissage des langues vivantes et la perte de tout l’apport du langage non verbal. « J’ai besoin du contact avec les élèves, de sentir dans leurs regards qu’ils ont compris. »