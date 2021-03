Merel Maes

A 16 ans et 42 jours, vendredi, date de son entrée en piste, Merel Maes sera la plus jeune athlète de cet Euro en salle de Torun où elle vient « pour apprendre ». Une récompense amplement méritée pour la sauteuse en hauteur waeslandienne qui, avec 1,91 m, détient la meilleure performance mondiale de sa catégorie d’âge, et ce, après avoir amélioré son record personnel de pas moins de 10 centimètres cet hiver, ce qui lui a permis d’être repêchée par l’Association européenne d’athlétisme.

Cette admiratrice de Tia Hellebaut et de l’Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh, qui a effacé 2,06 m le 2 février dernier et qu’elle va pouvoir regarder dans les yeux en Pologne, est également joueuse de foot dans le club de Vrasene, où elle évolue comme arrière d’aile. « Lorsqu’il s’agit de dégager de la tête, je constate que je saute plus haut que les autres ! », avoue-t-elle en rigolant.