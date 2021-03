Ses moustaches sombres sobrement taillées ont croisé bien des boîtes aux lettres. A 57 ans, Alain Henuise peut se targuer de trente-six années au sein de la poste belge, avant même que celle-ci ne devienne bpost. « Vingt et une à pied et quinze à bord d’une camionnette », précise-t-il. Un véhicule où le courrier occupe de moins en moins de place et les colis, toujours plus. Une tendance encore accentuée par deux périodes de confinement où l’achat en ligne s’est généralisé.