Anderlecht veut continuer à voir double

La victoire au Standard n’a pas soulagé que Vincent Kompany, à Neerpede, où l’on abordera le quart de finale de Coupe contre le Cercle de Bruges avec une sérieuse dose de pression en moins, ce mercredi. Il n’empêche qu’Anderlecht veut continuer de voir double, et en tout cas bien plus loin que la seule course au top 4, dans laquelle il est miraculeusement revenu à trois petites longueurs de la… 2e place. Une qualification pour les demi-finales – tirage au sort jeudi soir – reste un must pour les Mauves, dont le président Wouter Vandenhaute rêve d’un 10e trophée en cette interminable période de transition. Objectif avoué : prendre exemple sur le Club Brugeois, qui a longtemps fait de la Coupe sa priorité avant de retrouver le titre après 11 ans de disette. Ce sont précisément les Blauw en Zwart qui avaient battu les Bruxellois lors de leur dernière finale, en 2015.