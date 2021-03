Astérix sur Netflix avec Alain Chabat

Alain Chabat avait déjà abordé l’univers du célèbre Gaulois en réalisant (et en jouant dans) l’excellent «Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre», en 2002. - D.R.

Dix-neuf ans après Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, Alain Chabat est de retour dans le village des irréductibles Gaulois. Les Éditions Albert René s’associent à Netflix et Alain Goldman pour développer la toute première série animée basée sur les aventures d’Astérix créées par René Goscinny et Albert Uderzo en 1959 dans le magazine Pilote. Le héros le plus populaire de la bande dessinée française va partir à la conquête de plus de 200 millions d’abonnés Netflix dans plus de 190 pays.

Cette nouvelle série animée sera sur les petits écrans en 2023. Elle sera réalisée par Alain Chabat, auteur d’Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, en 2002. Devenu culte, ce film reste le plus grand succès d’Astérix au cinéma et le troisième meilleur score de tous les temps du box-office français avec plus de 14 millions d’entrées.