Bugs informatiques, couacs à répétition...: les mauvais choix du plan de vaccination

Qui est responsable des couacs à répétition dans l’envoi des invitations pour le plan de vaccination ? Tout le monde se rejette la balle. Mais les regards se tournent vers la Smals, le bras informatique de l’Etat, qui a attribué le marché de la plate-forme à une jeune start-up minuscule.

«On a voulu transformer un outil de réservation en un outil de convocation», glisse une source. Le tout, en quelques semaines, et sans phase de test. - Belga.

Couacs à répétition, système informatique en rade, des mails qui atterrissent dans les spams, des invitations envoyées dare-dare par voie postale qui n’arrivent pas, ou en double, ou aux mauvaises personnes, un système de rendez-vous capricieux, des centres de vaccination désespérément vides, des milliers de doses vouées à mourir dans les poubelles… La Belgique rame, rame, rame pour atteindre son rythme de croisière alors que la phase 1B de la campagne de vaccination (pour les personnes dites « à risque » et âgées de plus de 65 ans) devrait démarrer le 8 mars. Et que la phase 1A (pour le personnel de santé de première ligne) traîne la patte.