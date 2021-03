Faire entrer le C130 dans le délicat héritage belge

C’est l’histoire d’un C130, le mythique avion utilisé par l’armée belge durant 50 ans sur tous les champs d’opération, notamment celui des famines et des catastrophes naturelles. Il est progressivement remplacé par l’Airbus A400M. Le C130 immatriculé CH-13 doit réaliser son dernier vol fin avril de cette année avant non pas d’être vendu, comme tous les autres exemplaires de la flotte belge, mais bien d’être exposé comme témoin de tout ce que cet avion a pu apporter à la Belgique et à son rayonnement à travers le monde. Cette perspective attise une polémique depuis des mois. Car, comme souvent, comme ce fut le cas avec le matériel ferroviaire par exemple, la Belgique moderne est maladroite quand il s’agit de gérer son héritage. Et tout devient vite très compliqué.